NTTコミュニケーションズは5日、不正アクセスを受けて、社内システムに保存されていた法人顧客1万7891社の情報が流出した可能性があると発表した。顧客企業の電話番号や住所、担当者名などが対象。情報の不正利用は確認されていないという。NTTコムによると、2月5日に不正アクセス被害を発見し、6日に情報が外部に流出した可能性があることを確認した。15日に不正アクセスを受けた装置を社内ネットワークから遮断した。不正ア