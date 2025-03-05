「ポップコーンでサクッと腸活大使」に任命された小倉優子は、ポップコーンをイメージした真っ白なセットアップで登壇。小倉優子、こりん星とポップコーンの関係は「まだいけますね〜」報道陣からポップコーンとこりん星について聞かれ、「こりん星の雲はポップコーンでした！」とジェスチャー付きで紹介していた。