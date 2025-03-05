俳優の岡田准一（44）と南沢奈央（34）が、2024年3月5日に東京都内で開催されたアウトドアブランド「マムート」の『2025年春夏コレクション発表会』に出席した。1862年にスイスでロープメーカーとして創業し、160年以上の歴史を誇るマムートは、高機能なアウトドア製品で知られるブランドだ。今回の発表会では、春夏シーズンに向けた新作を披露。過酷な山岳環境から都市部の日常まで、幅広いシーンで活躍する機能性や耐久性に加え