俳優の尾野真千子、藤原季節がW主演を務める、特集ドラマ『まぐだら屋のマリア』（NHK BSP4K3月29日後9：00〜後10：29、後10：29〜後11：58※全2話）の主題歌が、中島みゆきの新曲「一樹（いちじゅ）」に決定した。【画像】尾野真千子とW主演を演じる藤原季節原田マハの小説『まぐだら屋のマリア』を原作とした本作は、罪を背負い命の火が消えかけた人々が、自らの過去と向き合いながら再生していく姿を描く感動作となって
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