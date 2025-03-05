兵庫県の斎藤知事を巡る告発文書問題。調査していた百条委員会の調査報告書が県議会で了承されましたが、知事は改めて対応は適切だったとの考えを示しました。５日の兵庫県議会。午前１１時から本会議が始まりました。注目は斎藤知事に対する告発文書を調査してきた百条委員会からの報告です。（百条委員会・奥谷委員長）「告発文書には一定の事実が含まれていたことが認められました」パワハラなどの疑惑が記載された告発