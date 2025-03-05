BS―TBSが5日、東京・赤坂の同局で4月期改編説明会を行い、「報道1930」（月〜金曜後7・30）のサブキャスター陣を4月から一新することを発表した。木曜出演の篠原梨菜アナウンサーは引き続き出演するが、他の曜日のサブキャスターが様変わりする。2018年10月の放送開始から初めて系列局のアナウンサーの起用も行う。水曜は上村彩子アナが務める。そして、月曜にCBCテレビの斉藤初音アナ、金曜にHBC北海道放送の森田絹子アナ