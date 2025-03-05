ヤクルトは5日、新外国人のペドロ・アビラ投手（28）が来日したと発表した。ベネズエラ出身の最速156キロ右腕は、19年にパドレスでメジャーデビュー。昨季はパドレス、とガーディアンズの2球団でプレーし、54試合で6勝1敗、防御率3・81の成績を残した。球団を通じて「今シーズン、東京ヤクルトスワローズでプレーできることにとてもワクワクしています。体の状態も100％です。ファンの皆さんに会えるのを楽しみにしています