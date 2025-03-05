Brad HeathTim Reid［ワシントン４日ロイター］ - 米大富豪イーロン・マスク氏の下で米連邦政府の支出・職員の削減に取り組む「政府効率化省（ＤＯＧＥ）」の唯一の公式窓口は、暗い背景に数字の羅列と棒グラフが並ぶ質素なウェブサイトだ。このサイトは重大な間違いが多く、削減の中身が見通せない。トランプ米大統領とマスク氏のＤＯＧＥは、契約解除や職員解雇、政府内の不正や無駄の根絶を矢継ぎ早に実施した結果、