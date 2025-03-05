タレントのヒロミ（60）と、俳優の坂上忍（57）が4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」2時間スペシャルに出演。埼玉VS千葉VS三多摩（東京23区以外）でトークバトルが展開。千葉のヒロミと三多摩の坂上の言い争いにツッコミが入った。千葉・犬吠埼の日の出が日本一早いという話の流れで、MCの明石家さんま（69）が「あの辺別荘地は高いのか？」と質問。ヒロミ「高い、高い。高いというか、やっぱ、いい所だから、あの辺り