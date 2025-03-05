階段が雪に覆われ、まるで滑り台のように…。人気観光地で、足を滑らす事故が相次ぎました。中国・安徽省にある世界遺産「黄山」。この時期しか見られない絶景を求めて、多くの観光客が足を運んでいます。待ち受けるのは、急斜面に作られた無数の石段です。数日前から降り続いた雪と氷点下の気温で階段は凍結。多くの人が座りながら下山しますが、一度滑るとなかなか止まりません。階段では、上から滑ってきた人が青いレイ