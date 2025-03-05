¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤È¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê59¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®±àÎ¿±û¡Ê29¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼¡ÃË¡¦È»µ±¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®±à¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¹æ¡ª¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤Î¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±1¹æ¡¢2¹æ¤è¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ò¥í¥ß¤Î´ÔÎñ½Ë¤¤¤ËÂ©»Ò2¿Í¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾®±àÎ¿±û¡Ê±¦¡Ë¤È¼¡ÃË¤ÎÈ»µ±¤µ¤ó¡Ê¾®±àÎ¿±û¤Î¥¤¥ó