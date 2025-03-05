母親とともに大分市から東南アジアのマレーシアに移住し、現地の学校に通う子どもがいます。多民族の国で学び得られている体験について、一時帰国した親子に聞きました。 【写真を見る】母子4人でマレーシアに移住多民族国家の教育は英語サポートが充実、海外教育の魅力に迫る 大分市に住む井本さん親子。去年4月に母親と子ども3人でマレーシアに移り住みました。父親は日本で働いています。マレ&#125