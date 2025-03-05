ジャン・シュミット最高経営責任者（共同）先端技術を持つ新興企業に投資するフランスのジョルトキャピタルが日本法人を設立することが、5日までに分かった。ジャン・シュミット最高経営責任者（CEO）が共同通信のオンラインのインタビューで明らかにした。人工知能（AI）を活用して投資先を分析。日本は新興企業への「投資額が急増しており、世界的な企業に育成するチャンスだ」と述べた。同社は欧州を中心に展開する。AIを用