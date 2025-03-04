JUNAでは、女性の美と健康を追求する洗練された女性のためのプレミアムフェミニンケアブランド｢LINGERIENA®｣より、冷え対策にピッタリの｢Tバック専用温活ライナー｣を開発。クラウドファンディングCAMPFIREにて、2月28日(金)から3月29日(土)まで募集いたしております。Tバックを愛用している人にピッタリの、冷え対策ができる温活ライナーが登場します。 Tバック用の温活ライナーが登場 Tバックでも体を