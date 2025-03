LIXILのキッチン用ミネラル浄水栓『Greentap』を使ったポップアップカフェ【グリーンタップカフェ by LIXIL ~ミネラル in ウォーターで楽しむ春のカフェ~】が2025年3月4日~3月9日の期間限定で麻布台ヒルズカフェにオープン。雑味がなくまろやかな味わいの「ミネラル in ウォーター」を贅沢に使用した特別メニューを堪能しながら、毎日の水習慣を見直してみませんか? LIXILの蛇口にSUNTOR