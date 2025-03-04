WaterAirが運営する、インナーブランド｢tu-hacci(ツーハッチ)｣では、2025年3月3日(月)12:00より、大人気｢ラクシアシリーズ｣の最新作を発売いたしております。シリーズ累計100万枚を突破した｢ラクシアシリーズ｣の半袖タイプに、エレガントな花柄デザインが新登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 大人気｢ラクシアシリーズ｣に新作が登場 ツーハッチで大人気!ナイトブラ一