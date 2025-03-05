URBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）と、大阪名物「551蓬莱」によるコラボレーションに、待望の第3弾が登場。フーディーをはじめ、パンツやTシャツと、ラインナップがさらに増えてお目見えしますよ。3月9日（日）0時からZOZOTOWNで予約販売が始まり、4月上旬にURBAN RESEARCH ONLINE STOREと、アーバンリサーチ系列 一部店舗にて発売予定です。「アーバンリサーチ×551蓬莱」待望のコラボ第3弾が登場大阪発の「アーバンリサーチ」