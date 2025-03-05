¢£»³ºê¤Ï¡ÖÂô»³°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤¿Äë¹ñ·à¾ì¤ÏËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºê°é»°Ïº¡¦¸ÅÀîÍºÂç¡¦µþËÜÂç²æ¤éÎòÂå¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°ÀªÂ·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È①②③ Äë¹ñ·à¾ì¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡¦¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿°æ¾åË§Íº¡¦ÃæÀî¹¸¶µ¡¦»³ºê°é»°Ïº¡¦¸ÅÀîÍºÂç¡¦µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò