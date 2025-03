ウェブブラウザ「Opera」にAIでブラウザを自動操作する機能「Browser Operator」が追加されることが明らかになりました。ユーザーは「○○を2個買って」というように自然な言語で指示することが可能で、AIによる自動操作を中断して途中から自分で操作することもできます。Opera becomes the first major browser with AI-based agentic browsing - Opera Newsroomhttps://press.opera.com/2025/03/03/opera-browser-operator-ai-ag