ガールズグループ・IVEのワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」より、ソウルのKSPO DOMEで行われたアンコール公演を収録した『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』が、5月16日より全国公開されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁となった。【写真】IVE レイ、「コメダ珈琲店」満喫ショットにファン驚き! 「会った人羨ましい」「びっくり」ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人から成るIVE。日本では