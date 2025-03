「ユ・クイズ ON THE BLOCK #275」 「太陽の末裔Love Under The Sun」(2016年)や「ボーイフレンド」(2018年)といったヒットドラマで築き上げた"ロマンスの女王"のイメージを覆した復讐劇「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」(2022年)が未だに印象深い韓国のトップ女優ソン・ヘギョ。昨年11月に43歳を迎え、ベテランの域へと差し掛かりつつも新たな役柄に挑み続ける彼女は、「ザ・グローリー」以来の主演作となったオカルト