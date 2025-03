IVEのワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』よりソウルのKSPO DOMEで行われたアンコール公演を収録した『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』が、5月16日に日本公開されることが決定した。 参考:“日韓合作”がトレンドとなった2024年の背景とはK-POP発のシナジーが映像業界にも波及? ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人からなるガールズグループ・IVE。「IHAVE=IVE