韓国の6人組ガールズグループ・IVEのワールドツアー『SHOW WHAT I HAVE』のソウル・KSPO DOMEで行われたアンコール公演が収録された『IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA』が5月16日に日本で公開されることが5日、発表された。【写真】お茶目な表情!透明感あふれるIVE・REI同ワールドツアーは、デビューから3年の時を経て実現。計37公演のファイナルが東京ドームで開催され、公演チケットは発売直後10秒で即完売するなどの人気