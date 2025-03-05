»³ËÜ¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë¤¤¤­¤Ê¤êÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜ¤¬3²ó¤Ë¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó½é²óÀèÆ¬¤ÎT¡¥J¡¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢°ì»à¸å·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¹¥ÂÇ¼Ô¡¢¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¡£¤³¤³¤Ç¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢4ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º