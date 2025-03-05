OpenAIが15の研究機関と共に研究と教育を推進するコンソーシアム「NextGenAI」を設立しました。OpenAIは研究機関を対象に5000万ドル(約75億円)の資金およびAPIへのアクセスを提供しています。Introducing NextGenAI | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-nextgenai/Introducing NextGenAI: A consortium to advance research and education with AI - YouTubeOpenAIは「AIには研究と教育を推進する力がある」と述べつつ、
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