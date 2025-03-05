3Áª¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¸µµÄ°÷¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËÈë½ñ¤òÀ­ÅªË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥½¥¦¥ëÁ°»ÔÄ¹¡¢2¿³¤â¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê3·î5Æü¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£½÷À­°ÂÁ´²Ý¤ÏºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¥ó¸µµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë½à¶¯´¯Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¾õ¤ò¼õÍý¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¸µµÄ°÷¤Ï¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤ÎÂç³Ø¤ÎÉûÁíÄ¹¤À¤Ã¤¿2015Ç¯11·î¡¢Èë½ñA»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿