¡Ö¹ñ²ñ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¡ÖË½Æ°¤Ç¤â¤¹¤ë¤Ù¤­¡×¡£·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎÃÆ³¯¿³È½¤ÎºÇ½ªÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£²ÆüÁ°¤ÎÀè·î£²£³Æü¡¢ÊÄº¿·¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤À¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ê¤É³Æ¼ïÊÄº¿·¿£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¼«Í³¡×¡Ö±¦ÇÉ¡× ¡ÖÃÆ³¯È¿ÂÐ¡×¤Ê¤É¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¿ô½½¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤òËÅµÄ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î