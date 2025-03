Googleが2025年3月4日に、「Googleメッセージ」でのチャット中や音声通話中にAIが詐欺を検出し、ユーザーに音声や触覚で警告する機能を発表しました。Google Online Security Blog: New AI-Powered Scam Detection Features to Help Protect You on Androidhttps://security.googleblog.com/2025/03/new-ai-powered-scam-detection-features.html調査機関・Global Anti-Scam Alliance(GASA)の調べでは、2024年に詐欺師は1兆ドル(約