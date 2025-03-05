½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬2025Ç¯3·î3Æü¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¡¦ÀÖºäÅìÅ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À®Ç¯²ñ¸«¤Ç¡¢À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÁê¼¡¤¤¤Ç²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï3Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î»×¤¤¤ä¹Ä¼¼¤Îºß¤êÊý¤ò¤á¤°¤ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä¡¢ÀÞ¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È