²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀïÂè£±Àï¡Ê£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢ºòµ¨²¤½£²¦¼Ô¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂÐ·è¤Ë£²¡½£±¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡££Ã£Ì¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï£¸µ¨¤Ö¤ê¡££Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï³«»Ï£´Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢²ÚÎï¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£±£¹Ç¯²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¸½¥ì¥¢¥ë¡¦