Ç¯¼ý¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¡¢ËÜÅö¤Ë²Ô¤°¤Ù¤­¤Ï·î10Ëü±ß¡¢50Âå¤Ç»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¸«¼º¤¦¡¢60Âå´ÉÍý¿¦¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¡¢70ºÐÃËÀ­¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï45%¡½¡½¡£¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¡Ù¤¬È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á5ËüÉôÆÍÇË¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäËÜµ®»Ö»á¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ä»öÎã¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î¼ÂÂÖ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡öËÜµ­»ö¤ÏºäËÜµ®»Ö¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å ¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿