Àè¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¡È10ÈÖ¡É¤ÎÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤À¡£Âç²ñÃæ¤Ï¼ç¤Ë£´-£´-£²¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÃ´¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸£²ÀïÌÜ¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ïµ»¤¢¤ê¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ïºà¤Î¼ÂÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÇÀîºê¤Î¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤â¤¢¤ëÅ¢ÂçÀ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤òºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¡Ö¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿