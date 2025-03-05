[3.4 ²¤½£CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè1Àï](¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[PSV]ÀèÈ¯GK 1 ¥ï¥ë¥Æ¥ë ¥Ù¥Ë¥Æ¥¹DF 3 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢DF 6 R. FlamingoDF 18 ¥ª¥ê¥ô¥£¥¨ ¥Ü¥¹¥«¥êDF 37 R. LedezmaMF 5 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥ÁMF 10 ¥Î¥¢ ¥é¥ó¥°MF 20 ¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Æ¥£¥ëMF 22 ¥¤¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ï¥¦¥Æ¥óMF 34 I. SaibariFW 9 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¹µ¤¨GK 16 J. DrommelGK 24 N. SchiksDF 2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¥ë¥¹¥É¥ë¥×DF 4