AKASAKI¡ÖBunny Girl¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô309Ëü3518²ó¤òµ­Ï¿¤·¡¢3·î5ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç36°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯286Ëü9244²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛËÜ¿Í¤¬´é½Ð¤·¤Ç´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ªAKASAKI¡ÖBunny Girl¡×¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯10·î2Æü¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2024Ç¯10·î14ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç½éÅÐ¾ì36°Ì¤Ë¥é¥ó