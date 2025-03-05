¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/05¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê8·î1Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÊó¡¦¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡ÖTOKYO MER¡×ÏÃÂê¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¢¡·à¾ìÈÇ¡ÖTOKYO MER¡×ÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡Ö·à¾ìÈÇ¡×1ºîÌÜ¤«¤é2Ç¯¸å¡£¡ÈTOKYO MER¡É¤Î³èÌö¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ë¿·¤¿¤ÊME