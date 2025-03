2025年2月1日、幕張メッセ7-8ホールで開催された「OUR FAITH WILL NEVER DIE」。Crossfaithによる史上最大規模ワンマン公演となった当日の熱狂をライターの阿刀大志がレポートする。【ライブ写真ギャラリー】「OUR FAITH WILL NEVER DIE」自分は今のCrossfaithが一番好きだ。かの名曲「Monolith」が登場したときのインパクトも個人的には相当なものだったが、やっぱり今だ。だからこそ、活動休止を経て、『AЯK』という名盤で見事