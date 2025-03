MAN WITH A MISSIONが、今秋10月から<HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025>を行うことが決定した。<HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025>は、イギリス・ロンドンのO2 Shepherd's Bush Empireを皮切りにドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6か国13か所をヘッドライナーとして廻るツアー。コロナ渦以降、3年連続での開催となり、昨年のツアーの倍となる約2万人を動員する見込みだ。MA