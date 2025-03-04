¤¤¤è¤¤¤èNetflix¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡£É×¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤¬ÅÙ¡¹¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î»Ñ¤â¡ª ¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡ÙÍ½¹ðÊÔ¤³¤ÎÅÙPeople¤Î¥«¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡£¡ÖÉ×¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥í¥°The Tig¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤ò¤¹¤ë»ä¤Î