°¦Ç­²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬?ÌÜÉ¸¤Î¿ô»ú?¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£Æ£¤Ï£³Æü¤Ë¡Ö£³£³£³¡¤£³£³£³¥Õ¥©¥í¥Ë¥ã¡¼¤¿¤Ã¤»¡¼¤·¤¿¤é¤ª¤«¡¼¤µ¤ó¤¬µ­Ç°¥°¥Ã¥ººî¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò¤³¤ß¤ß¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤À¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÝ¸îÇ­¤Î¥Þ¥ë¤È¥ª¥ì¥ª¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²É¤¤Î¥­¥å¡¼¥È¤Ê£Ð£Ò¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¥°¥ó¥°¥óÁý²Ã¡££´Æü¤Î¸á¸å£±