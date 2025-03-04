¤­¤Þ¤Þ¤ÊÎ¹¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥Æ¥¯¥Î¥Ð¥ó¥É¡ÖÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ê¥È¥ë¥«¥Ö¤Ç»Í¹ñ¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢ÆÁÅç»Ô¤«¤é¤µ¤Ì¤­»Ô¡¢¹â¾¾»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ±«¾å¤¬¤ê¤Î·ã´¨&¶¯É÷¤ÎÃæ¤ò¥Æ¥­¥È¡¼¤Ë°ÜÆ°Ãæ¡£Î¹¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅì¶å¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇºÆ¤ÓÆÁÅç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥§¥ê¡¼Á¥Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤­¤Þ¤Þ¤ÊÎ¹¤ò¥¨