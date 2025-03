株式会社ビクセンは、天体撮影用CMOSカメラなどの48mm径メスネジ式天体望遠鏡アクセサリーをビクセン製鏡筒へ接続するためのアダプター「カメラアダプター60 for M48」を3月11日(火)に発売する。価格は1万6,500円。同時に54mm径メスネジ式のアクセサリーを接続できる「M54リング」も5,500円で用意する。 カメラアダプター60 for M48 「カメラアダプター60 for M48」は、接眼部が60mm