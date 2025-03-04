ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤ÎÂè127²óÀ¸¡Ê68¿Í¡¢1¿Í·ç¾ì¡Ë¤ÈÂè128²óÀ¸¡Ê20¿Í¡Ë¤ÎÂ´¶Èµ­Ç°¥ì¡¼¥¹½éÆü¤¬4Æü¡¢ÀÅ²¬¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÍ½Áª2²óÀï¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ïºß½ê1°Ì¤ÎÈøÌîæÆ°ì¡Ê25¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬Ï¢¾¡¡£½÷»Ò¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à½êÂ°¤ÇÃíÌÜ¤Î¼ò°æ°¡¼ù¡Ê23¡áÂçºå¡Ë¤¬½çÅö¤Ë·è¾¡Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5Æü¤ËÃË»Ò¤Ï½à·è¾¡¤Î¸å¤Ë·è¾¡¡¢½÷»Ò¤Ï·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºß½êNo.1¤ÎÈøÌîæÆ°ì¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Áö¤ê¤ÇÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£1ÁöÌÜ¡¢2ÁöÌÜ¤È¤â¤ËÆ»