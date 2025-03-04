WBC¡¦WBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤ò3·î13Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿WBCÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤¬ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë»°Ç÷¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È·Ú¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿»ûÃÏ¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»ûÃÏ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯¤è¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¤¤¤¤¡£°µÅÝÅª¤ËËÍ¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß