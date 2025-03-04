¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡Ê24¡Ë¤ÏCL¥é¥¦¥ó¥É16¡¦1st¥ì¥°¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«¿È¤Î¾­Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤è¤ê¥ì¥¢¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ø¼°Àï300»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢102¥´¡¼¥ë76¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï35»î¹ç¤Ç17¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ô¥£¥Ë