ËÌ³¤Æ» ÅÐÊÌ»Ô¤Î²¹Àô³¹¤ÇÅÚ»ºÊª²°¤ò±Ä¤à¡Öµ®ÀôÆ²¡×¤Î¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µ®ÀôÆ²¤¬¡Ö¤ª¸þ¤«¤¤¤Î³¥»®¤¬¥Ü¥äÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤¤±ì¤¬Ê®¤­½Ð¤·¤¿±ßÅû¾õ¤Î³¥»®¤Ø¥Û¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ä¾Æ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¥»®¤ÎÃæ¤Ë¶õ¤­È¢¤ä¥«¥¤¥í¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤ª¤ß¤¯¤¸¤ä´Ì¤Ê¤ÉµÛ¤¤³Ì°Ê³°¤Î¥´¥ß¤¬ÂçÎÌ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿