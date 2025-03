最近、駅や商業施設でよく見かけるようになった、生搾りオレンジジュースの自販機。「Feed ME Orange(フィード・ミー・オレンジ)」と「IJOOZ(アイジュース)」。どちらも本格的なオレンジジュースを気軽に楽しめると評判ですが、実際に飲んでみるとどんな違いがあるのでしょうか。実際に購入して検証してみました!◆「Feed ME Orange」搾りたての瞬間も楽しめる! 「Feed ME Orange」は、2021年から日本で展開を開始。関東・