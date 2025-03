SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション「No No Girls」(通称:ノノガ)から誕生した7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)が、3月1日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』(以下、TGC)に出演した。2025年1月11日にKアリーナ横浜で行われた最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」には、7,000人を超える応