¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÆ±Î½¥Þ¥¤¥¯¡¦¥à¥¹¥¿¥«¥¹ÆâÌî¼ê¤¬Àµ¼°¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±µåÃÄ¤Ï¡¢¥à¥¹¥¿¥«¥¹¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¸ùÏ«¤ò¾Î¤¨¡¢Èà¤È5·î31Æü¤Ë1Æü·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î1Æü·ÀÌó¤Ï¡¢¤½¤ÎµåÃÄ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µåÃÄ¤ÈÁª¼ê¤¬1Æü¤À¤±·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢²ÖÆ»¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¿è¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´·Îã¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1965Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢Åö»þ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£