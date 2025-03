ENHYPENが、2024年11月から2025年1月まで開催した日本3都市ドームツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN>。その追加公演となる初スタジアムツアー<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION->が、7月5日・6日に東京・味の素スタジアム、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居の2都市4公演で開催することが決定した。デビューから約4年7か月での日本でのスタジアム公演開催は海外ア