アメリカの輸出規制を回避するため、NVIDIA製チップを密輸したという人物をシンガポール警察が逮捕したと、多国籍ニュースチャンネルのCNAが報じています。3 men charged with fraud, cases linked to alleged movement of Nvidia chips - CNAhttps://www.channelnewsasia.com/singapore/3-men-charged-fraud-nvidia-chips-singapore-china-deepseek-4964721Singapore arrests alleged Nvidia chip smugglers | TechCrunchhttps://